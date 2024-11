Ataques na Grande Florianópolis têm ligação com execução em São Paulo Aclr|Do canal Programa SC no Ar no YouTube 21/10/2024 - 11h01 (Atualizado em 22/10/2024 - 01h24 ) twitter

Os recentes ataques na Grande Florianópolis levantam preocupações sobre a segurança da região. Informações apuradas pelos jornalistas do Grupo ND sugerem que a origem desses conflitos pode estar ligada a uma execução ocorrida em São Paulo no final do mês passado. O repórter Arliss Amaro traz detalhes ao vivo sobre a situação atual, incluindo a análise das autoridades e possíveis desdobramentos das investigações. Entenda como os eventos em São Paulo podem ter influenciado a escalada da violência na Grande Florianópolis e o que está sendo feito para conter essa onda de conflitos.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.