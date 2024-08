Ataque da Rússia à Ucrânia deixa seis mortos em Kharkiv Aclr|Do canal Record News no YouTube 30/08/2024 - 18h15 (Atualizado em 31/08/2024 - 01h04 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Um ataque a bomba feito pela Rússia causou seis mortes e deixou 55 feridos. Isso aconteceu na cidade de Kharkiv, no nordeste da Ucrânia. De acordo com autoridades, o local atingido era uma área de prédios residenciais. Uma criança que brincava no parquinho foi atingida e morreu. As outras vítimas estavam em um prédio de 12 andares que pegou fogo.

Inscreva-se no canal da Record News no YouTube: http://www.youtube.com/recordnews

ACOMPANHE A RECORD NEWS TAMBÉM NAS OUTRAS REDES:

Instagram: https://www.instagram.com/recordnews

‌



TikTok: https://www.tiktok.com/@recordnews

Threads: https://www.threads.net/@recordnews

‌



X: https://www.x.com/recordnews

Facebook: https://www.facebook.com/recordnews

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.