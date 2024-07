Ataque a tiros em bar deixa mortos e feridos no Amazonas Aclr|Do canal Hoje em Dia no YouTube 23/07/2024 - 11h44 (Atualizado em 24/07/2024 - 01h21 ) ‌



Um ataque a tiros num bar terminou com duas mulheres mortas e dois homens feridos em Coari (AM). Dois homens armados entraram no estabelecimento disparando várias vezes. A médica Greice Kelly da Silva, de 39 anos, e a empresária Francisca Cavalcante, de 62 anos, foram atingidas e morreram ainda no local. Os atiradores fugiram de moto e ainda não foram identificados pela polícia.

