Ataque a tiros deixa quatro pessoas mortas em praça no Rio de Janeiro Aclr|Do canal Jornal da Record no YouTube 20/08/2024 - 18h07 (Atualizado em 21/08/2024 - 01h19 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Uma disputa entre facções criminosas pode ser a causa do ataque a tiros que deixou quatro pessoas mortas em uma praça, no Rio de Janeiro. Entre as vítimas está um homem apontado como um dos chefes do tráfico no morro dos macacos, na zona norte do Rio. O crime aconteceu no fim da noite de domingo (18), em uma praça que fica perto da comunidade. O local estava cheio, quando quatro homens em duas motos passaram atirando, e balearam sete pessoas. Quatro vítimas morreram e uma quinta teve a morte cerebral confirmada pelos médicos. As outras duas seguem internadas. De acordo com a investigação, o alvo dos criminosos era Pedro Henrique Barbosa da Conceição, de 18 anos, que não resistiu.

Nosso Whatsapp: https://jornaldarecord.r7.com/whatsapp

Inscreva-se no canal Jornal da Record: http://r7.com/mYfx

Assista às íntegras no PlayPlus: https://www.playplus.com

‌



Facebook: https://www.facebook.com/JornalDaRecord/

Instagram: https://www.instagram.com/jornaldarecord

‌



Twitter: https://twitter.com/jornaldarecord

Site oficial: https://noticias.r7.com/jr-na-tv

‌



#JornaldaRecord #Jornalismo #RECORD

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.