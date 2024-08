ATAQUE A PAULADAS: MORRE APÓS QUASE QUATRO MESES INTERNADO Aclr|Do canal Record Goiás no YouTube 22/08/2024 - 13h39 (Atualizado em 23/08/2024 - 01h58 ) ‌



Matéria exibida no dia 20/08/2024

DEPOIS DE PASSAR QUAS QUATRO MESES INTERNADO NO HOSPITAL, UM HOMEM QUE FOI BRUTALMENTE ESPANCADO NO JARDIM CURITIBA, EM GOIÂNIA, NÃO RESISTIU. BRAULIO VINICIUS SOUZA DA SILVA TINHA 39 ANOS E, DE ACORDO COM AS INVESTIGAÇÕES, FOI ATACADO POR TRÊS SUSPEITOS.

‌



‌



