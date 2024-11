Ataque a família no bairro Pacaembu deixa um morto e dois feridos | Fala Povo Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 05/11/2024 - 09h45 (Atualizado em 06/11/2024 - 01h54 ) twitter

Uma pessoa morreu e duas ficaram feridas após um tiroteio no bairro Pacaembu, em Uberlândia, na noite de segunda-feira (4). Entre as vítimas, está uma criança.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a ocorrência foi registrada por volta das 23h, em frente a um condomínio na rua Primeiro de Janeiro.

Em relato aos militares, testemunhas informaram que uma família estava dentro de um carro quando foi abordada por dois homens que já chegaram realizando o tiroteio.

O motorista do veículo, de 38 anos, foi atingido e morreu no local. A esposa dele sofreu um ferimento na perna. O filho do casal, de 5 anos, foi atingido de raspão também na perna. Ambos foram socorridos ao Pronto Socorro do Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia (HC-UFU).

‌



Uma jovem de 18 anos, que estava no banco de trás do carro, não sofreu ferimentos.

