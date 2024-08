Ataque à creche em Blumenau: júri popular do autor está marcado para esta quinta Aclr|Do canal Programa ND Notícias no YouTube 28/08/2024 - 21h39 (Atualizado em 29/08/2024 - 01h20 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Nesta quinta-feira, 29 de agosto, será realizado o júri popular do autor do ataque à creche Cantinho Bom Pastor em Blumenau. O caso, que chocou a comunidade local e atraiu atenção significativa da mídia, marca um momento crucial para a justiça e para as vítimas do atentado. Fique por dentro das atualizações e detalhes sobre o julgamento.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.