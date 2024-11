Ataque a carro-forte: Justiça decreta prisão preventiva de criminoso em Franca Aclr|Do canal Record Interior SP no YouTube 08/11/2024 - 15h45 (Atualizado em 09/11/2024 - 01h28 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A Justiça de Franca acatou pedido do Ministério Público e decretou nesta quinta (7) a prisão preventiva de Roberto Marques Trovão Lafaeff, de 36 anos, envolvido no ataque a um carro-forte na Rodovia Cândido Portinari, no último dia 9 setembro. Para a Justiça, não há dúvidas de que Lafaeff faz parte da quadrilha que atacou o carro-forte; o irmão de Roberto, Ricardo Marques Trovão Lafaeff, também está preso, suspeito de envolvimento no crime.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.