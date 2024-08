Astronautas americanos estão há quase três meses no Espaço Aclr|Do canal Record News no YouTube 24/08/2024 - 12h30 (Atualizado em 25/08/2024 - 01h03 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Dois astronautas americanos estão há quase três meses presos no espaço, a viagem deveria ter durado apenas oito dias, mas falhas nos propulsores impediram o retorno e provocaram ao menos três adiamentos de novas partidas. Os cientistas da Nasa cogitam que a dupla pode voltar apenas em fevereiro do ano que vem. Apesar de estarem lá há tanto tempo, eles não devem sofrer com falta de água e comida. Para entendermos melhor a situação pela qual os astronautas estão passando, recebemos o professor Thiago Signorini Gonçalves, diretor do Observatório do Valongo da UFRJ.

Inscreva-se no canal da Record News no YouTube: http://www.youtube.com/recordnews

ACOMPANHE A RECORD NEWS TAMBÉM NAS OUTRAS REDES:

Instagram: https://www.instagram.com/recordnews

‌



TikTok: https://www.tiktok.com/@recordnews

Threads: https://www.threads.net/@recordnews

‌



X: https://www.x.com/recordnews

Facebook: https://www.facebook.com/recordnews

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.