Associação Irmãos da Solidariedade, em Campos, há 36 anos ajuda pessoas com HIV
19/07/2024 - 13h05



A Associação Irmãos da Solidariedade completa 36 anos de prestação de serviços para pessoas com vírus HIV, em Campos. Atualmente, é a única casa de apoio do país, que conta com estrutura de moradia e assistências.

