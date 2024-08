ASSISTÊNCIA NO EXTERIOR: FAMILIAS PEDEM AJUDA PARA TRAZER GOIANOS Aclr|Do canal Record Goiás no YouTube 30/07/2024 - 14h37 (Atualizado em 31/07/2024 - 01h46 ) ‌



Matéria exibida no dia 29/07/2024

UM GOIANO, DE APENAS 33 ANOS, MORREU NA TAILÂNDIA, UM PAÍS DO SUDESTE DA ÁSIA. ELE ESTAVA VIAJANDO DE FÉRIAS COM AMIGOS E, POSSIVELMENTE, SOFREU UM INFARTO. OUTRO GOIANO SOFREU UM ACIDENTE DOMÉSTICO E ESTÁ EM COMA NUM HOSPITAL DOS ESTADOS UNIDOS. NOS DOIS CASOS AS FAMÍLIAS ESPERAM AJUDA DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL.

