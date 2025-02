Assista aos gols de Portuguesa 2 x 2 Corinthians pela décima rodada do Paulistão Aclr|Do R7 15/02/2025 - 22h00 (Atualizado em 17/02/2025 - 01h16 ) twitter

Já classificado para a próxima fase e de olho na Libertadores, o Corinthians entrou em campo com um time totalmente reserva e ficou só no empate com a Lusa, que mandava o jogo na Mercado Livre Arena Pacaembu. Matheus Bidu e Talles Magno fizeram os gols do Alvinegro. Jajá e Maceió marcaram para a Portuguesa. Em outra partida da abertura da rodada, Ponte Preta e Botafogo ficaram no 0 a 0.

