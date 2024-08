Assista ao debate completo dos candidatos à Prefeitura de Florianópolis no ND Play Aclr|Do canal Programa ND Notícias no YouTube 30/08/2024 - 19h42 (Atualizado em 31/08/2024 - 01h22 ) ‌



O debate entre os candidatos à Prefeitura de Florianópolis, realizado recentemente, agora pode ser revisitado na íntegra através da plataforma ND Play. Durante o debate, os candidatos apresentaram suas propostas e discutiram as principais questões que afetam a capital catarinense. Para quem não conseguiu assistir ao vivo ou deseja rever os momentos mais importantes, o conteúdo completo está disponível no ND Play, oferecendo uma oportunidade para que os eleitores se informem melhor sobre as opções para as Eleições 2024.

