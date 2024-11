Assista à única entrevista dada pelo empresário executado pelo PCC no aeroporto de Guarulhos (SP) Aclr|Do canal Domingo Espetacular no YouTube 10/11/2024 - 23h48 (Atualizado em 11/11/2024 - 01h10 ) twitter

Roberto Cabrini investiga a ação de criminosos que deixou dois mortos e dois feridos no maior aeroporto do país. O alvo era o empresário Vinicius Gritzbach, acusado de dar um golpe milionário em uma das organizações criminosas mais poderosas do país. O jornalista traz trechos inéditos e reveladores da única entrevista concedida por Vinicius, o homem que passou de possível aliado a delator do PCC.

