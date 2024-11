Assista a propaganda da Mastercard com apoio do Mulheres Positivas. 📲 #RecordNews

Assista a propaganda da Mastercard com apoio do Mulheres Positivas. ūüď≤ #RecordNews Aclr|Do canal Record News no YouTube 25/10/2024 - 18h56 (Atualizado em 26/10/2024 - 01h11 ) twitter

Na campanha da @mastercardbrasil, está claro que, também no futebol, as mulheres merecem o mesmo reconhecimento e valorização que os homens já recebem. Assim como a Mastercard, no @mulheres_positivas , acreditamos que reconhecer essas mulheres não é apenas uma questão de justiça, mas de equidade.

Elas também inspiram e representam o futuro do futebol, e devem ser celebradas por suas conquistas dentro e fora de campo, assim como seus colegas homens.

Siga @dudaasampaio10, a @milenedomingues e outras jogadoras, celebre as vitórias e ajude a garantir que esse reconhecimento seja de todos.

#MulheresPositivas #FutebolFeminino #Equidade #DudaSampaio

