Assista à íntegra do Jornal da Record | 25/02/2025

Confira na edição do Jornal da Record desta terça (25): Com demissão de Nísia Trindade, presidente Lula inicia reforma ministerial. Prefeitura de São Paulo contesta Defensoria Pública e diz que câmeras vão continuar monitorando blocos de Carnaval. Piloto de avião é surpreendido por jatinho na pista e evita acidente nos Estados Unidos. Expectativa de estádios lotados na fase decisiva do Campeonato Paulista. E como os quatro times grandes de São Paulo se preparam para as quartas de final.

