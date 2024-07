Assista à íntegra do Jornal da Record | 20/11/2020

Aclr |Do canal Jornal da Record no YouTube

Veja a edição completa do Jornal da Record desta sexta-feira (20) com os seguintes destaques: Justiça determina prisão preventiva de seguranças que espancaram até a morte um homem negro em supermercado; Farmacêuticas pedem autorização para vacinar americanos contra a covid-19; Hacker português é o principal suspeito de invadir sistema do TSE. E, na série especial, maioria das famílias já aceita doar órgãos de parentes.

