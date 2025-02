Assista à íntegra do Jornal da Record | 19/02/2025 Aclr|Do canal Jornal da Record no YouTube 19/02/2025 - 22h21 (Atualizado em 21/02/2025 - 09h02 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Confira na edição do Jornal da Record desta quarta (19): Ex-ajudante de ordens, Mauro Cid diz em delação que Bolsonaro teria tramado golpe de Estado. Ministros do Supremo vão analisar a denúncia da Procuradoria-Geral da República contra ex-presidente e mais 33 pessoas. Jair Bolsonaro nega envolvimento e compara denúncia com regimes autoritários. Com mais de 100 mortes, São Paulo decreta emergência por dengue no estado. Enviado especial da Casa Branca chega à Kiev para encontro com Zelensky. No futebol, o duelo entre São Paulo e Ponte Preta que pode eliminar o Palmeiras do Campeonato Paulista.

Nosso Whatsapp: https://jornaldarecord.r7.com/whatsapp

Inscreva-se no canal Jornal da Record: http://r7.com/mYfx

Assista às íntegras no PlayPlus: https://www.playplus.com

‌



Instagram: https://www.instagram.com/jornaldarecord

Twitter: https://twitter.com/jornaldarecord

‌



Threads: https://www.threads.net/@jornaldarecord

TikTok: https://www.tiktok.com/@jornaldarecord

‌



Facebook: https://www.facebook.com/JornalDaRecord/

Site oficial: https://noticias.r7.com/jr-na-tv

#JornaldaRecord #Jornalismo #RECORD

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.