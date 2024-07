Assista à íntegra do Jornal da Record | 11/01/2021

Aclr |Do canal Jornal da Record no YouTube

Alto contraste

A+

A-

Veja a edição completa do Jornal da Record desta segunda-feira (11) com os seguintes destaques: Deputados apresentam novo pedido de impeachment contra Trump nos EUA. Ford anuncia que vai fechar todas as fábricas no Brasil e deve demitir 5 mil funcionários. Pazuello diz que vacinação começará quatro dias depois da aprovação da Anvisa. E, na série especial, os indícios científicos do planejamento de Deus na criação do mundo.

Nosso Whatsapp: https://jornaldarecord.r7.com/whatsapp

Inscreva-se no canal Jornal da Record: http://r7.com/mYfx

Assista às íntegras no PlayPlus: https://www.playplus.com

Publicidade

Facebook: https://www.facebook.com/JornalDaRecord/

Instagram: https://www.instagram.com/jornaldarecord

Publicidade

Twitter: https://twitter.com/jornaldarecord

Site oficial: https://noticias.r7.com/jr-na-tv

#JornaldaRecord #Jornalismo #Íntegra

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.