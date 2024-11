Assista à íntegra do 'Diário das Celebridades' (14) Aclr|Do canal RECORD EUROPA no YouTube 17/10/2024 - 08h00 (Atualizado em 18/10/2024 - 02h02 ) twitter

Veja na rubrica 'Diário das Celebridades' desta segunda-feira (14): O influenciador Eliezer mostra os estragos causados pela chuva na mansão dele em São Paulo. Gusttavo Lima dá um concerto nos 15 anos da filha de casal de empresários. Vera Viel comemora o aniversário no hospital com a família após cirurgia. Nasce Nala, a primeira filha da cantora Iza com o jogador Yuri Lima.

