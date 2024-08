Assista à íntegra de 'A Hora da Venenosa' (23) Aclr|Do canal RECORD EUROPA no YouTube 26/08/2024 - 14h00 (Atualizado em 27/08/2024 - 01h18 ) ‌



Veja na rubrica 'A Hora da Venenosa' da última sexta-feira (23): Exclusivo: Alcione fala com o 'Balanço Geral' após espetáculo no Central Park, nos EUA. E ainda, entenda porque é que o Zé Neto, da dupla com Cristiano, cancelou os concertos agendados dos próximos três meses

