Assinada autorização para projetos de rodovia que vão conectar Joinville e Grande Florianópolis
24/10/2024 - 07h55 (Atualizado em 25/10/2024 - 01h31 )

Foi assinada a ordem de serviço para os projetos de construção da Rodovia Via Mar, que promete impulsionar a logística de Santa Catarina ao conectar Joinville à Grande Florianópolis. A obra visa melhorar o transporte de mercadorias e reduzir o tempo de deslocamento entre as principais regiões do estado. O repórter Arliss Amaro traz mais detalhes ao vivo, com a participação do secretário adjunto de Infraestrutura, Ricardo Grando, e do governador Jorginho Mello. Saiba mais sobre os impactos dessa nova rodovia e o cronograma das obras.

