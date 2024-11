Assembleia Legislativa: governo quer aprovar projetos antes do recesso Aclr|Do canal Record RS no YouTube 13/11/2024 - 10h10 (Atualizado em 14/11/2024 - 01h34 ) twitter

O governo do estado enviou mais de vinte projetos para votação em regime de urgência na Assembleia Legislativa, antes do recesso de fim de ano. Assunto para a colunista de política do Correio do Povo e Rádio Guaíba, Taline Opitz.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.