Assembleia legislativa aprova projeto de descompactação salarial para professores
23/10/2024 - 08h49 (Atualizado em 24/10/2024 - 02h00 )

A Assembleia Legislativa de Santa Catarina aprovou, por unanimidade, o projeto de descompactação salarial dos professores estaduais, marcando um importante avanço para a valorização da categoria. Com a aprovação, espera-se que as diferenças salariais entre os docentes sejam corrigidas, proporcionando uma remuneração mais justa e equitativa. Este projeto foi uma exigência antiga dos profissionais da educação e é considerado um passo fundamental para o reconhecimento do trabalho dos educadores no estado. Diversos deputados, incluindo a presidente da Comissão de Educação, Luciane Carminatti, e o líder do governo na Câmara, Carlos Humberto, expressaram seu apoio à medida, enfatizando a importância da educação de qualidade em Santa Catarina. O coordenador estadual do Sinte/SC, Evandro Accadrolli, também destacou a relevância dessa conquista para os professores.

