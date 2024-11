Assassino em julgamento: caso impacta comunidade de Canoinhas Aclr|Do canal Tribuna do Povo Joinville no YouTube 17/10/2024 - 15h27 (Atualizado em 19/10/2024 - 01h49 ) twitter

Na quarta-feira, dia 16, ocorreu no Fórum de Canoinhas o julgamento de um homem acusado de assassinato, que chocou a comunidade do Planalto Norte. O caso, que atraiu a atenção da mídia local, envolve detalhes que vão desde a investigação até as circunstâncias do crime. O repórter Edinei Wassoaski retorna com informações sobre o julgamento, incluindo reações da família da vítima e possíveis implicações da decisão judicial. Acompanhe para entender os desdobramentos desse caso e o impacto na segurança da região.

