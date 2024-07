Assassinato em Uberlândia: homem é baleado na cabeça dentro de barbearia | Balanço Geral Manhã

Aclr |Do canal TV Paranaíba no YouTube

Alto contraste

A+

A-

Um homem foi morto a tiros dentro de uma barbearia no Bairro Laranjeiras, em Uberlândia, na tarde desta quarta-feira (26). De acordo com informações da Polícia Militar, a vítima, um jovem ainda não identificado, estava sentada na cadeira quando foi executada por um criminoso que chegou ao local de moto, sem tirar o capacete, e disparou várias vezes contra sua cabeça.

O crime aconteceu por volta das 17h, na barbearia localizada na Avenida dos Tito. Após os disparos, o assassino fugiu na mesma moto em que chegou. A Polícia Militar isolou a área e acionou a perícia criminal. As imagens das câmeras de segurança do local estão sendo analisadas para tentar identificar o autor do crime.

Segundo a PM, a principal linha de investigação é a de execução. A motivação do crime ainda é desconhecida, mas a polícia não descarta a possibilidade de acerto de contas ou crime passional. A investigação segue em andamento para identificar o suspeito e esclarecer o caso.

- - - - - - - - - - - - - --- - - - - - - - - - - - - - -

Publicidade

Veja Mais AQUI:

👉 https://www.youtube.com/watch?v=v9gQRvcOVk8

Publicidade

👉 https://www.youtube.com/watch?v=TqatE9M2jlg

👉 https://www.youtube.com/watch?v=lAVut-UsvgI

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

✅ Gostou desse vídeo?

✍️ Deixe seu comentário

📢 Compartilhe com os amigos

Inscreva-se no canal oficial da TV Paranaíba: https://www.youtube.com/tvparanaiba

Acesse o portal de notícias Paranaíba Mais - Conectado na sua região:

https://paranaibamais.com.br/

NOS SIGA NAS REDES SOCIAIS:

Facebook: https://www.facebook.com/tvparanaiba

Instagram: https://www.instagram.com/tvparanaiba/

Twitter: https://x.com/TV_Paranaiba

Site oficial: https://tvparanaiba.com.br/

A TV Paranaíba é uma emissora do Grupo Paranaíba de Conteúdo e Comunicação de Uberlândia. Conheça outras empresas do Grupo:

Paranaíba FM: https://paranaibafm.com.br

Educadora 90.9: https://educadora909.com.br

#tvparanaiba #grupoparanaiba #homicídio #barbearia #laranjeiras #uberlândia

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.