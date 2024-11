Assassinato de Lêner Magdala em Uberlândia: suspeito segue foragido e família clama por justiça Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 07/11/2024 - 11h57 (Atualizado em 08/11/2024 - 01h45 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Em janeiro deste ano, uma tragédia chocou a cidade de Uberlândia. Lêner Oliveira Magdala, de 43 anos, foi assassinado a tiros em plena Avenida Monsenhor Eduardo, após uma discussão de trânsito registrada por câmeras de segurança.

O suspeito do crime, Fábio Eduardo, um feirante, ainda não foi localizado e continua foragido, mesmo após meses de buscas intensas e pedidos de justiça da família de Lêner.

As imagens captadas pelas câmeras mostram um episódio de intolerância no trânsito. No vídeo, Lêner Magdala e Fábio aparecem discutindo, até que o feirante vai até sua Kombi, pega uma arma de fogo e dispara repetidas vezes contra Lêner, que não teve chance de se defender.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

‌



Veja Mais AQUI:

👉 https://www.youtube.com/watch?v=8G_r42gGpaY

‌



👉 https://www.youtube.com/watch?v=1FnbV1F-GJ0

👉 https://www.youtube.com/watch?v=af016KQQbtg

‌



- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

✅ Gostou desse vídeo?

✍️ Deixe seu comentário

📢 Compartilhe com os amigos

Inscreva-se no canal oficial da TV Paranaíba: https://www.youtube.com/tvparanaiba

Acesse o portal de notícias Paranaíba Mais - Conectado na sua região:

https://paranaibamais.com.br/

NOS SIGA NAS REDES SOCIAIS:

Facebook: https://www.facebook.com/tvparanaiba

Instagram: https://www.instagram.com/tvparanaiba/

Twitter: https://x.com/TV_Paranaiba

Site oficial: https://tvparanaiba.com.br/

A TV Paranaíba é uma emissora do Grupo Paranaíba de Conteúdo e Comunicação de Uberlândia. Conheça outras empresas do Grupo:

Paranaíba FM: https://paranaibafm.com.br

Educadora 90.9: https://educadora909.com.br

Paranaíba Mais: https://paranaibamais.com.br/

#tvparanaiba #grupoparanaiba #uberlandia

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.