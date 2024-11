Assassinato à queima-roupa no Costa e Silva: homem alvejado em conveniência Aclr|Do canal Tribuna do Povo Joinville no YouTube 31/10/2024 - 15h13 (Atualizado em 02/11/2024 - 01h43 ) twitter

Um homem foi assassinado a tiros em frente a uma conveniência no bairro Costa e Silva, em Joinville. Segundo relatos, duas pessoas em uma moto se aproximaram e dispararam contra a vítima, fugindo logo em seguida. A equipe da Tribuna do Povo esteve no local para acompanhar a investigação e ouviu testemunhas que presenciaram o crime. As autoridades continuam em busca de informações e pistas para identificar os responsáveis por esse homicídio que impactou a comunidade.

