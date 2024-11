Assalto inusitado: motorista de caminhão termina na cadeia após chamar a polícia Aclr|Do canal Tribuna do Povo Joinville no YouTube 15/10/2024 - 15h19 (Atualizado em 17/10/2024 - 01h44 ) twitter

Um caso curioso ocorreu no norte de Santa Catarina, onde um motorista de caminhão foi assaltado entre as cidades de Massaranduba e São João do Itaperiú. Após o assalto, o motorista decidiu buscar ajuda da polícia, mas, surpreendentemente, acabou sendo preso. As circunstâncias que levaram à sua detenção ainda estão sendo investigadas pelas autoridades. O episódio levanta questões sobre a segurança nas rodovias e a atuação da polícia em casos de assaltos. A reportagem traz detalhes desse incidente inusitado, que tem chamado a atenção da comunidade local e gerado discussões sobre os desafios enfrentados pelos motoristas na região.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.