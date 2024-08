Assalto e sequestro: mulher motorista é vítima de passageiro conhecido em Araquari Aclr|Do canal Tribuna do Povo Joinville no YouTube 11/08/2024 - 06h28 (Atualizado em 13/08/2024 - 01h29 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Uma situação aterrorizante ocorreu com uma motorista particular que fazia viagens entre cidades da região Norte do estado. Ao aceitar uma corrida de um homem que já havia sido seu passageiro anteriormente, a viagem de Balneário Barra do Sul até Araquari parecia tranquila. No entanto, ao chegar ao destino, o homem anunciou um assalto e a mulher foi sequestrada. Acompanhe a reportagem completa para saber mais sobre o desfecho dessa história chocante.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.