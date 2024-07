Assalto a mão armada em supermercado de Uberaba gera terror em clientes e funcionários Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 18/07/2024 - 14h53 (Atualizado em 19/07/2024 - 01h44 ) ‌



Momentos de pânico e agonia foram registrados por câmeras de segurança em um supermercado do bairro Antônio Caiado, em Uberaba, na tarde de quarta-feira (17). Dois criminosos armados renderam funcionários e clientes, roubando diversos produtos e pertences pessoais, incluindo R$ 1.200,00 em dinheiro.

As imagens das câmeras são chocantes e mostram a ação dos bandidos em detalhes. Eles chegam ao local em uma moto, estacionam na porta e entram no supermercado já com as armas em punho. Ameaçando os presentes, rendem funcionários e clientes, obrigando um dos caixas a abrir o caixa eletrônico.

A cena é de desespero. Clientes se abaixam com medo, enquanto os funcionários são obrigados a entregar seus pertences. Um dos funcionários chega a ser puxado pela camisa pelo assaltante.

Segundo a Polícia Militar, os criminosos levaram diversos maços de cigarro, sorvetes, cerca de R$ 600,00 do caixa do supermercado, além da carteira do gerente, que continha dinheiro, cartão de crédito e mais R$ 600,00. Um cliente também teve o celular roubado durante a ação.

Após o assalto, os criminosos fugiram em alta velocidade na moto e ainda não foram encontrados. A Polícia Militar está investigando o caso e pede que qualquer informação que possa levar à apreensão dos bandidos seja denunciada.

