Assalto à mão armada em pastelaria de Uberaba: dupla leva cerca de R$ 200 | Fala Povo Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 31/10/2024 - 09h03 (Atualizado em 01/11/2024 - 01h46 )

Dois criminosos assaltaram uma pastelaria localizada na Avenida Orlando Rodrigues Cunha, em Uberaba, na manhã de hoje. De acordo com informações do Centro de Operações da Polícia Militar (COPOM), os indivíduos, que chegaram em uma motocicleta de cor escura, simularam estar armados e exigiram dinheiro da atendente, que estava no caixa. Um dos assaltantes desceu da moto e, colocando a mão na cintura, pediu: "Cadê o dinheiro, me dá o dinheiro".

A funcionária, assustada, abriu o caixa e entregou aproximadamente R$ 190,00. Um terceiro testemunho, que aguardava uma entrega no local, confirmou que o garupa retirou o dinheiro e, antes de fugir, pegou seu capacete. O estabelecimento possui um circuito interno de câmeras, o que poderá auxiliar nas investigações. As características dos autores foram anotadas, mas até o momento, as autoridades não conseguiram localizá-los, e as diligências continuam em busca de identificação e captura dos assaltantes.

