Assalto a imóvel em Uberaba termina em troca de tiros | Balanço Geral Manhã
21/08/2024 - 10h10 (Atualizado em 22/08/2024 - 01h40 )



Em um assalto com troca de tiros, um idoso foi feito refém em sua própria casa em Uberaba. Segundo informações da Polícia Militar, três indivíduos armados invadiram a residência de um idoso, que estava saindo para o trabalho.

As imagens das câmeras de segurança registraram toda a ação dos criminosos. É possível ver o momento em que o trio aborda a vítima, a leva para dentro da casa e a agride fisicamente. O filho do idoso, ao ouvir os gritos, desceu para ajudar o pai e acabou entrando em confronto com os assaltantes. Em meio à confusão, houve troca de tiros e um dos criminosos foi ferido. Os assaltantes fugiram do local, abandonando o veículo utilizado no crime.

Os policiais localizaram o veículo abandonado, com vestígios de sangue e uma arma de fogo. Após levantamentos, a polícia conseguiu identificar e prender dois dos envolvidos no assalto. O terceiro suspeito, que teria sido ferido durante a troca de tiros, continua sendo procurado.

