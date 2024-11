Assaltante é preso em flagrante após roubo a joalheria no centro de Patos de Minas Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 31/10/2024 - 07h42 (Atualizado em 01/11/2024 - 01h45 ) twitter

Uma joalheria foi assaltada nesta segunda-feira (30) no centro de Patos de Minas. Câmeras de segurança flagraram a ação dos criminosos, que estacionaram uma motocicleta próxima ao local. O proprietário da relojoaria, ao perceber a chegada dos assaltantes, deixou o estabelecimento rapidamente. Em seguida, um dos suspeitos entrou na loja e furtou diversos itens.

A Polícia Militar foi acionada e, após analisar as imagens, identificou um dos envolvidos, que estava cumprindo pena com o uso de tornozeleira eletrônica. Dados da tornozeleira mostraram que o sinal do dispositivo ficou inativo entre 10h37 e 11h35, sendo retomado em uma residência no bairro Sebastião Amorim. No local, foram apreendidos objetos levados da joalheria, além de itens usados no crime, como uma garrucha calibre 32, uma pistola de airsoft e uma mochila semelhante à vista nas gravações.

Durante o rastreamento, o sinal da tornozeleira levou os policiais até o autor, que foi localizado nas proximidades da Rua 5 de Maio e conduzido à delegacia. Segundo a PM, o patrulhamento em Patos de Minas é realizado 24 horas por dia em setores estratégicos para garantir uma atuação eficaz em toda a cidade.

