As telas estão nos emburrecendo? Clube da leitura

Como as pessoas têm se sentido nos dias de hoje, quando a presença das telas aumentou consideravelmente? Aqui vão algumas questões para ajudar você nessa análise:

• Como anda o desenvolvimento escolar de crianças e adolescentes?

• Como anda o desenvolvimento intelectual das pessoas?

• O equilíbrio emocional das pessoas em geral melhorou?

• As pessoas estão vivendo mais felizes?

NO EPISÓDIO 2 do estudo do livro "A fábrica de cretinos digitais", de Michel Desmurget (Ed. Vestígio) estudaremos sobre quais têm sido os impactos das telas no desenvolvimento humano.

NO EPISÓDIO 1, falamos sobre o mito de que as crianças de hoje já nascem preparadas para o mundo digital e que as telas não prejudicam seu desenvolvimento. Para assistir, clique neste link: https://www.youtube.com/live/GsEsfFxZMcs?si=HRJtKQyFtpwnDnPf

