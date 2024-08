As primeiras décadas da colônia Blumenau | Capítulo 5 | Bicentenário da Imigração Alemã Aclr|Do canal NDTV RECORD no YouTube 22/08/2024 - 13h46 (Atualizado em 23/08/2024 - 01h47 ) ‌



Neste 5º capítulo do especial Bicentenário da Imigração Alemã, vamos descobrir como foram as primeiras décadas da colônia Blumenau. Uma colônia que se consolidou as margens do rio Itajaí-açu, onde a indústria têxtil começou a ganhar forma pelas ações dos irmãos Hermann e Bruno Hering.

