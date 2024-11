Árvore cai sobre restaurante em Uberlândia e causa estragos | Balanço Geral Minas Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 31/10/2024 - 13h59 (Atualizado em 01/11/2024 - 01h48 ) twitter

Durante a tempestade de ontem, uma árvore caiu sobre um restaurante no bairro Copacabana, danificando parte do teto e comprometendo a área externa do local. A Defesa Civil foi chamada para avaliar a situação e confirmou que, apesar dos danos no telhado e na dispensa, a estrutura do imóvel permanece segura. Logo cedo, a equipe do restaurante iniciou os trabalhos de limpeza e remoção dos destroços, com o objetivo de retomar as atividades o quanto antes.

Funcionários e o proprietário se mobilizam para reorganizar o espaço e consertar os estragos causados pela queda da árvore. A expectativa é de que as operações de restauração permitam a reabertura do restaurante rapidamente, minimizando o impacto para os clientes e a equipe.

