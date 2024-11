Árvore cai e destrói carro na Avenida Costábile Romano, em Ribeirão Preto Aclr|Do canal Record Interior SP no YouTube 15/10/2024 - 09h40 (Atualizado em 16/10/2024 - 01h47 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Uma árvore de grande porte caiu sobre um carro na noite desta segunda (14), na Avenida Costábile Romano, na Ribeirânia, Zona Leste de Ribeirão Preto. Segundo a Polícia Militar, o motorista seguia no sentido Centro-Bairro quando a espécie caiu sobre a via e atingiu o veículo; o homem teve apenas escoriações no rosto. Equipes da RP Mobi e dos Bombeiros estiveram no local para retirar os galhos.

*Reportagem exibida em 14/10/2024.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.