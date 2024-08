Artistas, de Macaé, transformam muro do 32º BPM em galeria de arte urbana na cidade Aclr|Do canal Record Interior RJ no YouTube 02/08/2024 - 10h40 (Atualizado em 03/08/2024 - 01h36 ) ‌



Pela primeira vez um Batalhão da Polícia Militar do interior do estado Rio recebe um trabalho de muralismo de grande relevância. A iniciativa pioneira foi desenvolvida em Macaé, onde 18 artistas transformaram o muro do batalhão em uma galeria de arte urbana.

