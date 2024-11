Artista que cantou com Gusttavo Lima alega que, se pudesse, não o deixaria gravar a música

Artista que cantou com Gusttavo Lima alega que, se pudesse, não o deixaria gravar a música Aclr|Do canal RECORD EUROPA no YouTube 18/11/2024 - 11h00 (Atualizado em 19/11/2024 - 01h23 ) twitter

O nome do cantor sertanejo Gusttavo Lima voltou às manchetes recentemente. A cantora Tiê, com quem o artista colaboraria para regravar a música 'La Notte', de Giuseppe Anastasi, declarou que se soubesse da suposta lavagem de dinheiro em que Gusttavo Lima está sendo acusado de estar envolvido, não permitiria que a regravação acontecesse. Tiê ainda afirmou que ele 'fugiu' para os Estados Unidos na semana da regravação para fugir das investigações. O artista e a sua assessoria, agora, rebatem as declarações e se defendem das acusações.

