Artigo de luxo? Preço do azeite tem aumento de 49% em um ano

Já não é de hoje que o azeite passou a ser artigo de luxo nos supermercados brasileiros. No último ano, o preço do tempero teve um aumento de 49%. A Espanha, o maior produtor de azeite do mundo, registrou, nos últimos quatro anos, quebra na safra por causa das altas temperaturas. Em todo o continente europeu, a queda na produção nos últimos dois anos chegou aos 20%. Com a queda na produção e a alta demanda, o preço do azeite segue subindo.

