Artigo de luxo? Ovos somem das prateleiras dos EUA e preços vão às alturas

Usados em quase todas as receitas, os ovos são alimentos bastante comuns nas mesas de inúmeras famílias. Mas não é só o Brasil que enfrenta dificuldades no acesso ao alimento diante da alta nos preços. Nos Estados Unidos, a falta de ovos nas prateleiras dos supermercados se tornou uma grande crise e já há registros de quadrilhas em ação. Em um restaurante em Seattle, dois homens roubaram 540 ovos, no valor de 390 dólares. Saiba mais.

