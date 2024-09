Arthur Elias, Gabi Portilho e Tarciane indicados à Bola de Ouro Aclr|Do canal Record News no YouTube 04/09/2024 - 22h29 (Atualizado em 05/09/2024 - 01h19 ) ‌



O técnico Arthur Elias, a atacante Gabi Portilho e a zagueira Tarciane, medalhistas de prata nos Jogos Olímpicos de Paris, foram indicadas para a Bola de Ouro no futebol feminino. A lista, com 30 atletas e seis treinadores, foi divulgada nesta quarta-feira (4). Arthur concorre ao título de Técnico do Ano, enquanto Gabi e Tarciane concorrem ao prêmio de melhor jogadora.

