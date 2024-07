Arrecadação federal com impostos bate recorde em maio

Aclr |Do canal Record News no YouTube

A arrecadação de impostos e contribuições federais foi de R$ 202,9 bilhões em maio. Esse é o maior valor registrado no mês desde o início da série histórica, em 1995. Os dados são da Receita Federal e foram divulgados hoje. No acumulado dos primeiros cinco meses do ano, o valor arrecadado foi de um R$ 1,09 trilhões, uma alta de quase 9% na comparação com o mesmo período de 2023.

