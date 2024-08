Arrastão na zona norte do Rio de Janeiro deixa vítimas sem reação Aclr|Do canal Hoje em Dia no YouTube 05/08/2024 - 12h28 (Atualizado em 06/08/2024 - 02h10 ) ‌



Criminosos realizaram um arrastão em uma rua da zona norte do Rio de Janeiro neste fim de semana. Uma câmera de segurança registrou parte da ação. Os criminosos estavam armados com pistolas e atacaram pelo menos seis carros. As vítimas foram obrigadas a se deitar no chão durante a abordagem.

