Arrasou! Ariane Wink emociona 99 jurados na final do Canta Comigo 5

Aclr |Do canal Canta Comigo no YouTube

Alto contraste

A+

A-

A porto-alegrense Ariane Wink foi a quarta a se apresentar no episódio 4 com a música “El Dia Que Me Quieras" do Carlos Gardel. Emocionou todo o painel de 100 jurados, incluindo Robson Moura, que ficou arrepiado com a apresentação. Para a decisão, a escolha foi "La Foule", de Edith Piaf. Ariane mostrou todo seu talento e fez 99 jurados cantarem com ela.

Inscreva-se no canal Canta Comigo: http://r7.com/SpgR

Facebook: https://www.facebook.com/CantaComigoRecord/

Instagram: https://www.instagram.com/cantacomigorecord/

Publicidade

Twitter: https://twitter.com/CantaComigoRec

Site oficial: https://recordtv.r7.com/canta-comigo-5

Publicidade

#CantaComigo #RodrigoFaro

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.