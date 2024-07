Arraial solidário da AACD: diversão e causa social em prol das vítimas das enchentes no sul

Aclr |Do canal TV Paranaíba no YouTube

A tradicional festa junina da AACD Uberlândia está de volta! No dia 18 de junho, a partir das 19h, o Acrópole será palco da 16ª edição do Arraial Solidário, que reunirá grandes nomes da música sertaneja em prol de uma causa nobre: ajudar as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul.

A noite será embalada ao som da dupla Diego & Victor Hugo, que agitarão o público com seus hits de sucesso, como "O Alvo", "Infarto", "Áudio" e "Beijo de Glicose". Além deles, Nando Moreno, Carvalho & Mariano e Maycon & Vinícius também subirão ao palco para garantir a diversão do público.

Nesta edição, o Arraial Solidário da AACD vai além da festa e da música. Os ingressos serão vendidos a preços populares, com a opção de doar 1kg de alimento não perecível, que será revertido para a AACD Porto Alegre em auxílio às vítimas das enchentes.

Pensando na inclusão, o evento contará com um espaço reservado para pessoas com mobilidade reduzida, garantindo que todos possam aproveitar a festa com segurança e conforto.

Não perca a oportunidade de curtir uma noite de muita música, comida típica e solidariedade! Os ingressos já estão à venda na AACD Uberlândia (Rua da Doméstica, 250, Bairro Planalto) e na Silva Sports do Terminal Central, com valores a partir de R$25. O camarote para quatro pessoas pode ser adquirido por R$250,00.

