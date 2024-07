Aclr |Do canal Record Interior SP no YouTube

O mês de junho passou, mas as festas continuam em Ribeirão Preto. Começa nesta quinta (11) e vai até o próximo domingo (14) o Arraiá ‘Villa São João’, no RibeirãoShopping. O evento com entrada gratuita reúne música, atrações e comidas típicas.

*Reportagem exibida em 11/07/2024.

