Arraiá Veg tem cardápio sem pratos derivados de animais, em Ribeirão Preto
19/07/2024 - 15h22 (Atualizado em 20/07/2024 - 01h33 )



E vai ter festa junina diferente neste final de semana, em Ribeirão Preto: é a 6ª edição do Arraiá Veg, uma festa vegana. No cardápio do evento, que acontece neste domingo (21) na Praça do Canhão, no Jardim Paulista, nenhum prato ou produto com derivados de animais.

