Aclr |Do canal Record Interior SP no YouTube

‌



A+

A-

Você já ouviu falar em arraiá pet? As festas típicas dessa época do ano agora também estão ao alcance dos bichinhos. Em Ribeirão Preto, uma festa conta com barracas e comidas especiais para pets e tutores.

*Reportagem exibida em 08/07/2024.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.